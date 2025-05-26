Пожар в жилом доме в Челябинске унес жизнь женщины

ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области/Telegram

Женщина в Челябинске погибла при пожаре в квартире в жилом доме на улице Коммунаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Ночью по улице Коммунаров загорелась квартира на третьем этаже жилого дома с последующим распространением огня на кровлю здания», — заявили в министерстве.

В результате ЧП погибла женщина. Как отметила газета «Известия», также пострадал еще один человек. Мужчину госпитализировали.

ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области/Telegram

Спасатели потушили огонь на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования.

До этого крупный пожар случился в центре Москвы. Загорелись строительные материалы. По данным источника 360.ru, огонь распространился на площади 60 квадратных метров. На место ЧП прибыли спасатели, приступили к тушению.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте