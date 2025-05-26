Пожар в жилом доме в Челябинске унес жизнь женщины

Женщина в Челябинске погибла при пожаре в квартире в жилом доме на улице Коммунаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Ночью по улице Коммунаров загорелась квартира на третьем этаже жилого дома с последующим распространением огня на кровлю здания», — заявили в министерстве.

В результате ЧП погибла женщина. Как отметила газета «Известия», также пострадал еще один человек. Мужчину госпитализировали.