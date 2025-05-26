Пожар в жилом доме в Челябинске унес жизнь женщины

Женщина в Челябинске погибла при пожаре в квартире в жилом доме на улице Коммунаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Ночью по улице Коммунаров загорелась квартира на третьем этаже жилого дома с последующим распространением огня на кровлю здания», — заявили в министерстве.
В результате ЧП погибла женщина. Как отметила газета «Известия», также пострадал еще один человек. Мужчину госпитализировали.
Спасатели потушили огонь на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования.
До этого крупный пожар случился в центре Москвы. Загорелись строительные материалы. По данным источника 360.ru, огонь распространился на площади 60 квадратных метров. На место ЧП прибыли спасатели, приступили к тушению.
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