Крупный пожар разгорелся в центре Москвы

В центре Москвы загорелись строительные материалы, пожарные уже приступили к тушению огня. Об этом 360.ru сообщил источник в городских экстренных службах.

Возгорание возникло в ночь на 26 мая на улице Маши Порываевой. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Загорелись стройматериалы, складированные на улице.

Источник уточнил, что в тушении задействовали пожарный автомобиль пенного тушения. Машину прислали с запада столицы.

По предварительной информации, мог загореться резиновый прирельсовый профиль, который применяют при монтаже трамвайных плит.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту пожара в торговом центре. По данным следствия, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки.