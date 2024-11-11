Огонь вспыхнул в здании на западе Москвы

В одноэтажном здании на западе Москвы вспыхнул пожар. Предварительно, огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу: Ленинские Горы, 1, строение 6А. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей 11 ноября около 05:23 по московскому времени.

По данным источника, пожар принял открытую форму. Что именно горит, пока неизвестно. Когда спасатели прибыли на место, представителей объекта там не было. По предварительным данным, здание неэксплуатируемое.

Накануне пожар произошел в здании ресторана в центре Москвы. В заведении в Пресненском районе, предварительно, загорелась электрощитовая. Очевидцы слышали на месте возгорания хлопки.

UPD: в деревянном здании есть только один вход. На окнах имеются решетки, которые спасатели планировали скрыть. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Загорелась офисная мебель и лабораторное оборудование. Около 06:14 возгорание локализовали.