Пожар в торговом центре в Ставрополье локализовали | 360°

27 апреля 2024, 00:25
Пожар в торговом центре в Ставрополье локализовали
МЧС сообщило о локализации пожара в торговом центре в Невинномысске
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговом комплексе «Центральный» в Невинномысске. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства.
Павильоны загорелись в торговом комплексе поздним вечером, 26 апреля. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, но произошло обрушение кровли на 1000 квадратных метрах.
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На месте ЧП работы вели порядка 50 пожарных и 17 единиц техники. О причине пожара пока не сообщили.
Накануне в Ставрополье тушили мощный пожар на улице 50 лет ВЛКСМ. По данным регионального МЧС,загорелось здание магазина и три легковых автомобиля. Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.
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