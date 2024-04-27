Пожар охватил торговый центр в Невиномысске | 360°

27 апреля 2024, 00:10
Пожар охватил торговый центр в Невиномысске
МЧС: спасатели приступили к тушению пожара в одном из ТЦ в Невинномысске
Спасатели приступили к тушению крупного пожара в городе Невинномысске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Ставропольского края.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену около 22:00 по московскому времени. Загорелись торговые павильоны площадью 1000 квадратных метров.
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«Предварительно погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — уточнило ведомство.
На месте работают 49 человек и 17 единиц техники.
Ранее в Ставрополе вспыхнул мощный пожар. Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров, повредив здание магазина и три легковых автомобиля.
До этого в Санкт-Петербурге погиб мужчина, ставший жертвой пожара. Пламя охватило одну из квартир в доме по улице Бабанова. Площадь возгорания заняла 60 квадратных метров.
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