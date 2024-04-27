Пожар охватил торговый центр в Невиномысске | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 00:10 Пожар охватил торговый центр в Невиномысске МЧС: спасатели приступили к тушению пожара в одном из ТЦ в Невинномысске РИА «Новости»

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Спасатели приступили к тушению крупного пожара в городе Невинномысске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Ставропольского края.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену около 22:00 по московскому времени. Загорелись торговые павильоны площадью 1000 квадратных метров.

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«Предварительно погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — уточнило ведомство.

На месте работают 49 человек и 17 единиц техники.

Ранее в Ставрополе вспыхнул мощный пожар. Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров, повредив здание магазина и три легковых автомобиля.

До этого в Санкт-Петербурге погиб мужчина, ставший жертвой пожара. Пламя охватило одну из квартир в доме по улице Бабанова. Площадь возгорания заняла 60 квадратных метров.