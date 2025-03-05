05 марта 2025 14:11 Пожар вспыхнул в ТЦ в поселке Разумное в Белгородской области
Сильный пожар вспыхнул в торговом комплексе в центре поселка городского типа Разумное в Белгородской области. Об этом сообщил местный
Telegram-канал.
На кадрах с места происшествия видно, что здание выгорело уже практически полностью. Сгорела и популярная у местных жителей пиццерия. На месте работают пожарные расчеты. Один из очевидцев сообщил, что рядом находится автозаправочная станция.
О причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщается.
В феврале
загорелся торговый павильон в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Прибывшие спасатели оперативно потушили пожар, никто не пострадал.
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