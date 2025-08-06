Пожар в Санкт-Петербурге унес жизнь пенсионера

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел ночной пожар, в результате которого погиб пенсионер. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело мужчины, написала Neva.Today .

Около часа ночи в среду, 6 августа, в диспетчерскую спасательной службы поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире дома №22 на Полевой улице. По прибытии на место спасатели выяснили, что огонь охватил площадь в 5 квадратных метров.

Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Петербургу сообщила, что пожар был ликвидирован спустя полчаса. Однако, несмотря на быструю работу спасателей, предотвратить трагедию не удалось — в квартире был обнаружен труп пенсионера.

Проводится проверка.