Пожар в Санкт-Петербурге унес жизнь пенсионера

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел ночной пожар, в результате которого погиб пенсионер. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело мужчины, написала Neva.Today.
Около часа ночи в среду, 6 августа, в диспетчерскую спасательной службы поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире дома №22 на Полевой улице. По прибытии на место спасатели выяснили, что огонь охватил площадь в 5 квадратных метров.
Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Петербургу сообщила, что пожар был ликвидирован спустя полчаса. Однако, несмотря на быструю работу спасателей, предотвратить трагедию не удалось — в квартире был обнаружен труп пенсионера.
Проводится проверка.
Станислав Черчесов вновь возглавил грозненский «Ахмат»
Комлесхоз Подмосковья сообщил о старте сезона охоты на водоплавающую дичь
Почти 250 медиков пополнили штат скорой помощи Подмосковья с начала года
Студенты из Коломны стали призерами международного творческого конкурса
Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» началась в Химках
Лекция о подвигах партизан в годы Великой Отечественной войны прошла в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте