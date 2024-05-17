Пожар в ресторане «Карл и Фридрих» в Петербурге потушили | 360°

17 мая 2024, 20:26
Пожар в ресторане «Карл и Фридрих» в Петербурге потушили
МЧС России потушили открытый огонь в ресторане в Петроградском районе Петербурга
Пожар на кухне ресторана «Карл и Фридрих» в Петроградском районе Санкт-Петербурга потушили. Эвакуацию посетителей и сотрудников заведения не проводили, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России.
В ведомстве пояснили, что горел жир в вытяжке мангала. Пожарные в течение получаса ликвидировали открытое горение.
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«В отдельно стоящем одноэтажном здании кухни размером 10 на 30 метров <…> происходило горение жира в вытяжке мангала на площади один квадратный метр», — уточнили в МЧС.
В этот же день в пожаре не улице Оптиков в Санкт-Петербурге пострадал мужчина. Горела трехкомнатная квартира, огонь ликвидировали за 40 минут.
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