Мужчина пострадал при пожаре в квартире на улице Оптиков в Петербурге | 360°

16 мая 2024, 17:29
Мужчина пострадал при пожаре в квартире на улице Оптиков в Петербурге
Пожар охватил трехкомнатную квартиру на улице Оптиков в Санкт-Петербурге. Не обошлось без пострадавших, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. На место направили 15 спасателей и три единицы техники. Специалистам удалось ликвидировать возгорание примерно за 40 минут.
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Медицинская помощь потребовалась мужчине. Бригада скорой доставила пациента в больницу. Организована проверка.
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