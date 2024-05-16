Мужчина пострадал при пожаре в квартире на улице Оптиков в Петербурге | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 17:29 Мужчина пострадал при пожаре в квартире на улице Оптиков в Петербурге

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Пожар охватил трехкомнатную квартиру на улице Оптиков в Санкт-Петербурге. Не обошлось без пострадавших, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. На место направили 15 спасателей и три единицы техники. Специалистам удалось ликвидировать возгорание примерно за 40 минут.

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Медицинская помощь потребовалась мужчине. Бригада скорой доставила пациента в больницу. Организована проверка.