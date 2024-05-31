Пожар в реконструируемом здании в центре Москвы потушили

В центре Москвы огнеборцы потушили пожар в реконструируемом здании, сведений о пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
«В 19:02 открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.
Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров в доме на Люсиновской улице. К месту происшествия прибыли девять пожарных машин, карета скорой помощи и полицейские.
Ранее неизвестные подожгли мусорные баки на улице Вольной в Москве. Пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Возгорание оперативно ликвидировали.
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