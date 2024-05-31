Пожар в реконструируемом здании в центре Москвы потушили

МЧС: пожар на Люсиновской улице в Москве ликвидировали

В центре Москвы огнеборцы потушили пожар в реконструируемом здании, сведений о пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«В 19:02 открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров в доме на Люсиновской улице. К месту происшествия прибыли девять пожарных машин, карета скорой помощи и полицейские.

Ранее неизвестные подожгли мусорные баки на улице Вольной в Москве. Пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Возгорание оперативно ликвидировали.