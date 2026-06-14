Пожар в приюте под Тверью унес жизни 19 собак

При пожаре в приюте в Вышнем Волочке погибли 19 собак

В результате пожара в приюте для бездомных собак в Вышнем Волочке погибли 19 собак. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила тверская организация помощи животным «Шанс на жизнь».

«Для нас ужасный день. Мы потеряли друзей. Настоящих, преданных друзей. Ужасно знать, что погибли 19 собак, но когда ты знаешь каждую лично, когда ты лечил, выхаживал — это невыразимая потеря», — отметили в организации.

Представители инициативной группы по защите животных уточнили ТАСС, что огонь охватил шесть вагончиков с животными. Выжили всего три собаки, у всех ожоги различной степени тяжести. Питомцы в вольерах не пострадали.

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что по факту пожара началась проверка.

В апреле двух поисковых собак отряда «Лиза Алерт» застрелили во время тренировки в Ленинградской области.