Пожар в новосибирском педколледже потушили на площади в 700 квадратных метров

Пожар в педагогическом колледже в Новосибирске локализовали и потушили, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Пожар, охвативший около 700 квадратных метров, локализован и потушен. Сейчас пожарные подразделения проводят пролив здания и проверяют конструктивные элементы на наличие скрытых очагов тления», — процитировало сообщение РИА «Новости».

Как отметила пресс-служба МЧС по Новосибирской области, из здания эвакуировали 670 учащихся. Информация о пострадавших пока не поступала.

На месте организовали пять боевых участков, снаружи тушили с помощью высотной специальной техники, внутри здания провели работу шесть звеньев газодымозащитной службы.

Тушение осложнилось из-за особенностей конструкции здания — там деревянные и пустотные перекрытия. К ликвидации огня привлекли 85 человек и 24 единицы техники.

Прокуратура Заельцовского района проводит проверку по факту случившегося. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.