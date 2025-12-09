Здание колледжа загорелось в Новосибирске

Пожар разгорелся в здании новосибирского педагогического колледжа, на месте работают спасатели. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

«Пострадавших нет, вызвали на всякий случай скорую. Она сейчас должна находиться там. Пожарных машин около 10 штук», — рассказал собеседник 360.ru.

По его словам, загорелась крыша здания. Всех студентов эвакуировали.

Пресс-служба МЧС Новосибирской области сообщила, что огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже, а затем перешел на кровлю трехэтажного здания.

«Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения», — отметили в ведомстве.

Для ликвидации ЧП привлекли 67 специалистов и 17 единиц техники.

Ранее пожар произошел в автосервисе на Сахалине. МЧС направило четыре единицы техники и 16 пожарных. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, угрозы распространения огня не возникло.