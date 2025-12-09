Здание колледжа загорелось в Новосибирске
Пожар разгорелся в здании новосибирского педагогического колледжа, на месте работают спасатели. Об этом 360.ru сообщил очевидец.
По его словам, загорелась крыша здания. Всех студентов эвакуировали.
«Пострадавших нет, вызвали на всякий случай скорую. Она сейчас должна находиться там. Пожарных машин около 10 штук», — рассказал собеседник 360.ru.
Пресс-служба МЧС Новосибирской области сообщила, что огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже, а затем перешел на кровлю трехэтажного здания.
«Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения», — отметили в ведомстве.
Для ликвидации ЧП привлекли 67 специалистов и 17 единиц техники.
Ранее пожар произошел в автосервисе на Сахалине. МЧС направило четыре единицы техники и 16 пожарных. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, угрозы распространения огня не возникло.