Пожар в Невском районе Петербурга унес жизни двух человек

Огонь охватил трехкомнатную квартиру в девятиэтажном доме на территории Невского района Санкт-Петербурга. Происшествие случилось в ночь на пятницу, 31 октября, на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщил сайт «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в 4:10. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На место ЧП направились 15 спасателей на трех единицах техники.

В ходе ликвидации пламени пожарные обнаружили тела двух человек. Сейчас специалисты устанавливают личности погибших и все обстоятельства случившегося.