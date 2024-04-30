Пожар в надворных постройках в Улан-Удэ локализовали | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 20:16 Пожар в надворных постройках в Улан-Удэ локализовали Мэрия Улан-Удэ сообщила о локализации пожара в надворных постройках РИА «Новости»

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Разгоревшийся в Улан-Удэ пожар локализовали. Об этом РЕН ТВ сообщил представитель администрации города Дмитрий Федоров.

Огонь разгорелся вечером во вторник. Из-за пожара пришлось эвакуировать людей. Горели надворные постройки в Советском районе, сейчас там проводят подомовой обход.

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«Мы незамедлительно развернули пункт временного сбора на базе спортивной школы № 10», — добавил Федоров.

Загорелись дома и надворные постройки на общей площади три тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России по региону. В Бурятии сейчас ураганный ветер, все службы переведены в режим повышенной готовности. Всего в регионе бушуют пять пожаров.