Пожар в Мытищах унес жизни пенсионерки и ее внучки

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на Водоводной улице в Мытищах. Из-за ЧП погибли пенсионерка и ее внучка 2021 года рождения, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Загорелась квартира на пятом этаже.

«Главу семьи госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения, его жена и еще одна дочь не пострадали», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертельного пожара.

Ранее крупный пожар произошел в здании автосервиса в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, для ликвидации ЧП направили 38 огнеборцев и 14 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Кадры с места пожара появились в распоряжении 360.ru.

Очевидица рассказала, что возгорание произошло примерно в 10:00. Она увидела черный дым, поднимающийся от находящегося рядом с ее домом автосервиса.