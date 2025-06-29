Пожар в московском ТЦ потушили

Пожар в торговом центре Москвы на Митинской улице потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание началось в подсобном помещении на третьем этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений около 70 человек самостоятельно покинули ТЦ.

Обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали. Как уточнили в МЧС, произошло возгорание оборудования, вещей и мебели.

Ранее уголовное дело завели по факту пожара, произошедшего в торговом центре на улице Дзержинского в городе Королеве. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Огонь охватил второй этаж здания. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.