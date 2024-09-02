Пожар в многоэтажке в Калининграде полностью потушили
МЧС: в Калининграде полностью потушили пожар в многоэтажке
Спасатели потушили пожар в многоэтажном доме в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожар в Калининграде полностью ликвидирован», — отметили в министерстве.
Немногим ранее спасатели устранили открытое горение, сообщил RT.
Техэтаж на площади 200 квадратных метров загорелся в жилом доме днем 2 сентября. На место отправился врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он уточнил, что пламя охватило здание на Эпроновской улице.
До этого пожар произошел в строящейся высотке в Москве. С помощью раздвижной лестницы спасатели эвакуировали людей. В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров.