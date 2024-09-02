Пожар в многоэтажке в Калининграде полностью потушили

МЧС: в Калининграде полностью потушили пожар в многоэтажке

Фото: Пресс-служба МЧС

Спасатели потушили пожар в многоэтажном доме в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Калининграде полностью ликвидирован», — отметили в министерстве.

Немногим ранее спасатели устранили открытое горение, сообщил RT.

Техэтаж на площади 200 квадратных метров загорелся в жилом доме днем 2 сентября. На место отправился врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он уточнил, что пламя охватило здание на Эпроновской улице.

До этого пожар произошел в строящейся высотке в Москве. С помощью раздвижной лестницы спасатели эвакуировали людей. В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Не мегаполис, но крепость. Что происходит в районе Угледара

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте