Пожар в многоэтажке у метро «Некрасовка» в Москве сняли на видео
Многоэтажка загорелась на Рождественской улице в Москве. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
Возгорание началось в квартире на верхнем этаже. На ролике видно, как из ее окон вырываются языки пламени.
Дом расположен рядом со станцией метро «Некрасовка». Как рассказал источник 360.ru, в спецслужбы с сообщением о пожаре позвонили очевидцы, выходившие из подземки.
Накануне один человек погиб при пожаре в многоэтажке на Ленинском проспекте. Спасти удалось 12 жильцов, в том числе двоих детей.
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