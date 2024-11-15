Пожар в многоэтажке у метро «Некрасовка» в Москве сняли на видео

Многоэтажка загорелась на Рождественской улице в Москве. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Возгорание началось в квартире на верхнем этаже. На ролике видно, как из ее окон вырываются языки пламени.

Дом расположен рядом со станцией метро «Некрасовка». Как рассказал источник 360.ru, в спецслужбы с сообщением о пожаре позвонили очевидцы, выходившие из подземки.

Накануне один человек погиб при пожаре в многоэтажке на Ленинском проспекте. Спасти удалось 12 жильцов, в том числе двоих детей.