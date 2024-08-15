Пожар в Люберцах охватил 100 квадратных метров

Источник 360.ru: огонь распространился на 100 «квадратов» на объекте в Люберцах

Утром в четверг пожар произошел, предположительно, на территории завода имени Ухтомского в Люберцах, по последним данным, огонь охватил 100 квадратных метров. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, горят склады предприятия по производству декораций. Есть угроза перехода пожара на кровлю.

Причина ЧП неизвестна, на месте работают пожарные расчеты. Информация о пострадавших не поступала.

В МЧС России уточнили, что пожар произошел в производственном здании. Точная площадь возгорания еще уточняется, подчеркнули в ведомстве.

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