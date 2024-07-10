Пожар в Лазаревском районном суде Сочи сняли на видео

Здание Лазаревского районного суда на улице Победы в Сочи загорелось днем 10 июля. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
Огонь охватил 300 квадратных метров, сообщило издание yugopolis.ru. Полыхает третий этаж здания. На месте происшествия работают пожарные.
Причины возгорания пока неизвестны. Telegram-канал «ЧП Дагомыс» со ссылкой на источник сообщил, что могло произойти замыкание проводки. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее на западе Москвы вспыхнула крыша многоэтажки. Видео с горящим зданием опубликовал 360.ru. Предварительно, пострадал один человек.
«Потерял управление». Владелец рухнувшего в Татарстане самолета — об авиакатастрофе
Ефимов: инвестору предоставили участок для промышленного предприятия в ТиНАО
Дума поддержала закон о штрафах для электросамокатчиков
Катастрофы не будет. Россиянам рассказали о влиянии засухи на цены на продукты
ВСУ нанесли удар по зданию водозабора в Энергодаре
«Это большой вопрос». Самокатчиков-нарушителей призвали строго не наказывать
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте