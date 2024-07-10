Пожар в Лазаревском районном суде Сочи сняли на видео

Видео 360.ru: в Сочи вспыхнуло здание суда на улице Победы

Здание Лазаревского районного суда на улице Победы в Сочи загорелось днем 10 июля. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Огонь охватил 300 квадратных метров, сообщило издание yugopolis.ru. Полыхает третий этаж здания. На месте происшествия работают пожарные.

Причины возгорания пока неизвестны. Telegram-канал «ЧП Дагомыс» со ссылкой на источник сообщил, что могло произойти замыкание проводки. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на западе Москвы вспыхнула крыша многоэтажки. Видео с горящим зданием опубликовал 360.ru. Предварительно, пострадал один человек.

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