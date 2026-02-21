Три квартиры загорелись в жилом доме в центре Москвы

В центре Москвы на улице Донской пожар охватил сразу три квартиры в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание началось в квартире на третьем этаже, огонь мог перекинуться на другие помещения. Здание — кирпичное, с деревянными перекрытиями, подъезд затянуло плотным дымом. Пожарные эвакуировали жильцов. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

В МЧС России по Москве уточнили, что горели личные вещи и мебель в одной квартире. Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы, и прибывшие расчеты сразу приступили к тушению и спасению людей. С пятого этажа вывели одного человека и передали его медикам для осмотра, остальные жильцы смогли самостоятельно покинуть подъезд.

Прокуратура Москвы взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы, проверку проводит Замоскворецкая межрайонная прокуратура.

Ранее смертельный пожар произошел в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района Ленобласти. Огонь уничтожил одноэтажный дом и хозпостройку. При разборе завалов спасатели обнаружили тело пожилой женщины.