Пожар в Красноярском крае уничтожил 14 домов

Из-за крупного пожара в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа полностью сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

ЧП произошло 3 мая, примерно в 11:00. Причиной пожара стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением. Из-за ветреной погоды огонь перекинулся на соседние дома, обошлось без пострадавших.

Специалисты устанавливают размер причиненного ущерба, жителей разместили в ПВР на базе Александровской школы.

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности.

По данным регионального МЧС, возгорание локализовали. На место ЧП направили порядка 50 человек и 24 единицы техники.

