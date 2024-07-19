Пожар в Коктебеле полностью ликвидировали на 40 гектарах

Крупный природный пожар в Коктебеле ликвидировали. Об этом сообщили 19 июля в МЧС России .

В минувшую среду, 17 июля, спасатели сообщали о ликвидации открытого горения. Сегодня возгорание удалось ликвидировать полностью на площади 40 гектаров.

Тушение пожара осложняли жара и ветер. Для борьбы с огнем подключили авиацию, 16 июля в МЧС сообщали, что на очаги пожара сбрасывали сотни тонн воды. На месте работали около 300 человек.

Условия были тяжелыми в силу особенностей труднодоступной горно-лесной местности. Подвоз воды осуществляли с помощью высокопроходимой техники, отметили в МЧС.