Пожар в Коктебеле полностью ликвидировали на 40 гектарах

Фото: РИА «Новости»

Крупный природный пожар в Коктебеле ликвидировали. Об этом сообщили 19 июля в МЧС России.

В минувшую среду, 17 июля, спасатели сообщали о ликвидации открытого горения. Сегодня возгорание удалось ликвидировать полностью на площади 40 гектаров.

Тушение пожара осложняли жара и ветер. Для борьбы с огнем подключили авиацию, 16 июля в МЧС сообщали, что на очаги пожара сбрасывали сотни тонн воды. На месте работали около 300 человек.

Условия были тяжелыми в силу особенностей труднодоступной горно-лесной местности. Подвоз воды осуществляли с помощью высокопроходимой техники, отметили в МЧС.

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