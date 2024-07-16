Назван предполагаемый источник природного пожара под Коктебелем

Охвативший Карадагский заповедник крупный пожар возник из-за упавшей в сухостой искры от болгарки, которой житель Коктебеля резал металл для ремонта дома. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она пояснила, что мужчина пытался потушить пламя собственными силами, но огонь быстро распространился и перекинулся на охраняемую природную территорию. Волк подчеркнула, что задержанный пока является только предполагаемым виновником пожара, но правоохранители уже завели уголовное дело за уничтожение или повреждение лесных насаждений.

По данным республиканского главка МЧС, природный пожар около Коктебеля локализовали на площади в 40 гектаров. На месте продолжает работать группировка из 300 человек и 30 единиц техники, включая вертолеты Ми-8.

Тушение осложняет труднодоступная горно-лесная местность, сильная жара и ветер, который раздувает очаги пожара. Только за сегодня вертолеты сбросили более 150 тонн воды. Администрация поселка призывала местных жителей, которые имеют квадроциклы и горные мотоциклы, предоставить их пожарным для доставки воды на отвесные склоны.