Пожар в кафе около парка аттракционов во Владивостоке засняли на видео

Появилось видео с места крупного пожара в кафе около парка аттракционов на Спортивной набережной во Владивостоке. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В небо поднялись клубы густого черного дыма, которые было видно с разных точек города.

На место происшествия оперативно выдвинулись пожарные. Пламя потушили в 12:26 по местному времени (05:26 по московскому). Специалисты уже начали устанавливать причины случившегося.

Ранее пожар случился на территории исправительной колонии строгого режима ИК-6 в Самарской области. На место ЧП прибыли экстренные службы. Огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.