Пожар в кафе около парка аттракционов во Владивостоке потушили

Спасатели полностью ликвидировали пожар в кафе на Спортивной набережной во Владивостоке, рядом с парком аттракционов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«В 12:26 (05:26 по московскому времени) пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия и проводят проверку.

Ранее появилась информация, что в здании кафе начался пожар. Огонь разгорелся на площади 150 квадратных метров. В соцсетях опубликовали видео с места событий. На кадрах вижно, что пламя полыхало рядом с парком аттракционов. В небо поднимались большие клубы дыма, которые можно было увидеть с разных точек города.

