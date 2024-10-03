Пожар в исправительной колонии в Екатеринбурге потушили

МЧС сообщило о ликвидации пожара в здании ИК в Екатеринбурге

Открытое горение на крыше административного здания в исправительной колонии строгого режима в Екатеринбурге удалось потушить. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — уточнили спасатели.

Тушили пожар 46 специалистов и 14 единиц техники. На ликвидацию возгорания ушло чуть меньше часа. Никто не пострадал.

В распоряжении 360.ru оказались кадры пожара. По предварительным оценкам, площадь составляла около 400 квадратных метров.