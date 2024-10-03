Пожар в исправительной колонии в Екатеринбурге потушили

Открытое горение на крыше административного здания в исправительной колонии строгого режима в Екатеринбурге удалось потушить. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — уточнили спасатели.
Тушили пожар 46 специалистов и 14 единиц техники. На ликвидацию возгорания ушло чуть меньше часа. Никто не пострадал.
В распоряжении 360.ru оказались кадры пожара. По предварительным оценкам, площадь составляла около 400 квадратных метров.
Производственное предприятие в Воскресенске модернизируют к 21 октября
В Москве представили регионам практики по развитию городской инфраструктуры
Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуру нашли живым в Королеве
Гостройнадзор взял под контроль строительство школы на 1100 мест в Мытищах
Обновление газовых котлов в Воскресенске завершат к 1 ноября
Еще 800 пациентов прошли углубленное медицинское обследование в Мытищах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте