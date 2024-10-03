Пожар произошел на территории колонии в Екатеринбурге

Видео 360.ru: в Екатеринбурге на территории колонии вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на территории колонии строгого режима в Екатеринбурге. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, в одном из зданий загорелась кровля. От крыши поднимается густой дым.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах сообщил, что огонь распространяется на площади около 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Минувшей ночью пожар произошел в театре музыкальной комедии в Хабаровске. В результате обрушилась кровля над фойе. В тушении огня задействовали 50 специалистов и 11 единиц техники. Во время ликвидации пожара взорвались четыре баллона с газом.