Пожар произошел на территории колонии в Екатеринбурге

Пожар вспыхнул на территории колонии строгого режима в Екатеринбурге. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.
Судя по кадрам, в одном из зданий загорелась кровля. От крыши поднимается густой дым.
Источник РИА «Новости» в экстренных службах сообщил, что огонь распространяется на площади около 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.
Минувшей ночью пожар произошел в театре музыкальной комедии в Хабаровске. В результате обрушилась кровля над фойе. В тушении огня задействовали 50 специалистов и 11 единиц техники. Во время ликвидации пожара взорвались четыре баллона с газом.
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