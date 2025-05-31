Пожар в иркутском депо не повлияет на график движения поездов

В ночь на 31 мая в административном здании локомотивного депо компании «ЛокоТех» в Тайшете Иркутской области произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе компании , инцидент не скажется на графике движения поездов и сроках планового ремонта.

По данным МЧС, возгорание началось около 00:20 местного времени и распространилось на крышу и производственный цех. Огонь охватил площадь около двух тысяч квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли четыре расчета МЧС и пожарные поезда со станций Тайшет и Нижнеудинск. Позже открытое горение было потушено.

В компании отметили, что пострадавших нет. Пока устанавливаются причины возгорания, локомотивы для обслуживания будут временно направляться в другие депо.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки ВСУ по Курской области возросло до 14 человек. В Рыльске пострадали шесть человек, двое из них — дети. Состояние одного мужчины тяжелое, остальных — средней тяжести.