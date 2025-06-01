Пожар в хранилище нефтепродуктов в порту эмирата Шарджа полностью локализовали
Крупный пожар в хранилище нефтепродуктов в порту Хамрия в эмирате Шарджа полностью локализовали за 24 часа. Об этом сообщило издание Khaleej Times.
Возгорание началось утром в субботу и возникло из-за воспламенения нефтепродуктов. К воскресенью огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет.
В ликвидации возгорания участвовали не только спасатели Шарджи, но и сотрудники местных и федеральных структур.
Ранее крупный пожар разгорелся на рыбокомбинате «Октябрьский». Огонь вспыхнул в складском помещении, во время пожара взорвались кислородные баллоны. Для тушения возгорания МЧС задействовало весь личный состав, а также подкрепление.
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