Пожар в хранилище нефтепродуктов в порту эмирата Шарджа полностью локализовали

Крупный пожар в хранилище нефтепродуктов в порту Хамрия в эмирате Шарджа полностью локализовали за 24 часа. Об этом сообщило издание Khaleej Times .

Возгорание началось утром в субботу и возникло из-за воспламенения нефтепродуктов. К воскресенью огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали не только спасатели Шарджи, но и сотрудники местных и федеральных структур.

Ранее крупный пожар разгорелся на рыбокомбинате «Октябрьский». Огонь вспыхнул в складском помещении, во время пожара взорвались кислородные баллоны. Для тушения возгорания МЧС задействовало весь личный состав, а также подкрепление.