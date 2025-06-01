На камчатском Рыбокомбинате взорвались кислородные баллоны

Крупный пожар разгорелся на рыбокомбинате «Октябрьский». Огонь вспыхнул в складском помещении, во время пожара взорвались кислородные баллоны, сообщила пресс-служба правительства региона.

Для тушения пожара МЧС задействовало весь личный состав, а также подкрепление. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Заместитель министра, начальник отдела организационно-правового обеспечения МЧС Камчатского края Владимир Кинас подтвердил, что на месте работают 20 спасателей и четыре единицы техники.

«Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны», — добавил он.

Спасатели отсекли огонь, чтобы предотвратить новые взрывы.

Ранее крупный пожар произошел на заводе резиновой обуви в Красногорске. Причиной ЧП стала неисправность электрических сетей в цехе.