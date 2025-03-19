Пожар в Химках попал на видео
В Химках на Заводской улице загорелся строительный мусор. Огонь охватил 250 квадратных метров. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
«К тушению пожара привлекается три единицы техники и 12 человек личного состава.
По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Подробности происшествия выясняются.
Ранее в Химках возле станции на улице Железнодорожной загорелись «Николаевские бани». Пламя распространилось на площади в 100 «квадратов».
NASA не заплатило сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам
Кардиолог Шугушев: только операция поможет справиться с «панцирным сердцем»
Подмосковье поделилось с Тулой опытом внедрения ЦУР «Бизнес»
Сотрудники госавтоинспекции и волонтеры провели во Фрязине акцию «Детское кресло»
Мусорная еда. Инициатор акциза на чипсы сравнил их с энергетиками
Жителям Можайска напомнили о правилах безопасности на ж/д путях
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте