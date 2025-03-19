Пожар в Химках попал на видео

В Химках на Заводской улице загорелся строительный мусор. Огонь охватил 250 квадратных метров. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

«К тушению пожара привлекается три единицы техники и 12 человек личного состава.

По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее в Химках возле станции на улице Железнодорожной загорелись «Николаевские бани». Пламя распространилось на площади в 100 «квадратов».