Пожар ликвидировали в банном комплексе в Химках

В Химках возле станции, на улице Железнодорожной, загорелись «Николаевские бани». Об этом 360.ru сообщил источник. В распоряжении редакции оказались кадры с места происшествия.

«Дочь пришла сейчас, сказала, локализован, пожарки и скорые на месте там еще. Видимо, проливают до сих пор», — рассказала 360.ru местная жительница.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, пламя распространилось на площади в 100 «квадратов». Информации о пострадавших не поступало.

На месте работают 28 специалистов и 7 единиц техники. Причины пожара неизвестны.

По данным Telegram-канала Shot, дымом заволокло всю округу. Эвакуировано около 10 человек.

UPD: в пресс-службе МЧС добавили, что к 18:00 возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Ранее появились кадры с места крупного пожара в екатеринбургском автосервисе на Кислородной улице. На месте происшествия работали 38 специалистов и 14 единиц техники.