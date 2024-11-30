Пожар в главной библиотеке Луганска уничтожил часть книг

Спасатели потушили пожар в Луганской научной библиотеке имени Максима Горького. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Короткое замыкание проводки едва не уничтожило книжный фонд», — уточнили в пресс-службе.
Спасатели эвакуировали трех человек и оперативно потушили пламя. Всего на месте работали 18 человек и шесть единиц спецтехники. Судя по кадрам, опубликованным МЧС, огонь уничтожил часть книг.
Ранее крупный пожар потушили на промобъекте в Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала.
Депутат из Химок поучаствовал в съезде Совета муниципалитетов Подмосковья
Благотворительный турнир по волейболу прошел в Мытищах
Сбор новогодних подарков для детей из новых регионов начался в Мытищах
Оркестр в Одинцове представил новый музыкальный проект
Более 200 подъездов в жилых домах приведут в порядок в Одинцове в 2024 году
Глава Реутова Филипп Науменко навестил участников СВО в госпитале
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте