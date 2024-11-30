Пожар в главной библиотеке Луганска уничтожил часть книг

МЧС сообщило о ликвидации пожара в главной библиотеке Луганска

Спасатели потушили пожар в Луганской научной библиотеке имени Максима Горького. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Короткое замыкание проводки едва не уничтожило книжный фонд», — уточнили в пресс-службе.

Спасатели эвакуировали трех человек и оперативно потушили пламя. Всего на месте работали 18 человек и шесть единиц спецтехники. Судя по кадрам, опубликованным МЧС, огонь уничтожил часть книг.

Ранее крупный пожар потушили на промобъекте в Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала.