Крупный пожар на промобъекте в Ростовской области потушили

Крупный пожар на промышленном объекте в Каменском районе потушили. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

«Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС», — отметил он.

Крупный пожар тушили 109 человек и 38 единиц техники. Подробностей о причинах возгорания нет. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее огнеборцы локализовали пожар в складском хабе в Подмосковье. Спасатели не допустили распространения огня на два соседних здания и стоящие неподалеку грузовые машины.