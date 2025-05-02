Пожар в гаражах на юге Москвы локализовали
Сотрудники МЧС локализовали возгорание в пяти гаражах на Дорожной улице в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.
Как уточнил источник, гаражи кирпичные. Внутри находятся газовые баллоны.
На месте работают 30 спасателей и семь единиц, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пострадавших нет, подробности происшествия выясняются.
Ранее сильный пожар охватил гаражи в промзоне на улице Плещеева в московском районе Бибирево. Пострадал один человек.
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