Пожар в гаражах на юге Москвы локализовали

Сотрудники МЧС локализовали возгорание в пяти гаражах на Дорожной улице в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Как уточнил источник, гаражи кирпичные. Внутри находятся газовые баллоны.

На месте работают 30 спасателей и семь единиц, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пострадавших нет, подробности происшествия выясняются.

Ранее сильный пожар охватил гаражи в промзоне на улице Плещеева в московском районе Бибирево. Пострадал один человек.