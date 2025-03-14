Гаражи загорелись на северо-востоке Москвы

Сильный пожар охватил гаражи в промзоне на улице Плещеева в московском районе Бибирево. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По данным источника, во время распространения огня в одном из загоревшихся помещений прогремел взрыв. Кроме того, прибывшие на место спасатели достали одного пострадавшего, которого передали наряду скорой помощи.

По словам владельцев гаражей, внутри находятся газовые баллоны, горюче-смазочные материалы, а также автомобили. По последним данным, пламя охватило 11 боксов в двух рядах и есть риск дальнейшего распространения огня.

Пока спасателям удалось вытащить три пропановых баллона. Тушение пламени продолжается в настоящий момент.