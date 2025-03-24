Пожар в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы ликвидировали

Спасателям удалось ликвидировать мощный пожар на Зубовской улице в центре Москвы. ЧП произошло в элитном ЖК «Роза Росса».

«Пожар ликвидирован, проводится проливка, разборка», — сообщили в МЧС России.

В пресс-службе ведомства отметили, что в тушении возгорания участвовали больше 70 человек личного состава и 21 единица техники. По периметру здания для борьбы с огнем установили подъемные механизмы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Огонь вспыхнул днем 24 марта на последнем этаже здания в пентхаусе стоимостью более миллиарда рублей. Пламя распространилось на площади порядка 100 квадратных метров.