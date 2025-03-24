Элитный жилой комплекс вспыхнул в центре Москвы

Источник 360.ru: дом загорелся на Зубовской улице в Москве

Днем 24 марта пожар начался в доме в центре Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло по Зубовской улице, загорелись верхние этажи одного из домов. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. На место выехали экстренные службы.

Речь идет об элитном ЖК «Роза Росса». На появившихся кадрах можно увидеть, что огонь охватил крышу здания.

По предварительным данным, загорелся пентхаус на последнем этаже стоимостью более миллиарда рублей. Автор проекта — итальянский архитектор и дизайнер Пьеро Лиссони.

В пресс-службе МЧС отметили, что сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале сообщил о перекрытии движения от Зубовской улицы до дома № 11, строение 7, по улице Тимура Фрунзе. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Пресс-служба столичной прокуратуры отметила, что ведомство взяло под контроль установление обстоятельств и причин пожара.