Пожар стал причиной гибели 86-летней жительницы Пензенской области

Пожилая женщина стала жертвой пожара в Городищенском районе Пензенской области. Происшествие случилось в селе Мордовский Ишим. Об этом пишет сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, огонь уничтожил крышу дома площадью 40 квадратных метров. Кроме того, здание полностью выгорело внутри. После тушения пламени спасатели обнаружили тело 86-летней хозяйки жилья.

Предварительно, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Точные обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

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