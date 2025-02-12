Пожар стал причиной гибели 86-летней жительницы Пензенской области

Пожилая женщина стала жертвой пожара в Городищенском районе Пензенской области. Происшествие случилось в селе Мордовский Ишим. Об этом пишет сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, огонь уничтожил крышу дома площадью 40 квадратных метров. Кроме того, здание полностью выгорело внутри. После тушения пламени спасатели обнаружили тело 86-летней хозяйки жилья.
Предварительно, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Точные обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.
«У меня нет никаких сил». Обманутая племянником Варнавы пенсионерка — о своем состоянии
Предприниматели из Домодедова примут участие в оформлении города ко Дню Победы
Россиянам посоветовали ходить 10 тысяч шагов после двух блинчиков на пиве
Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Юные спортсмены из Можайска стали призерами областного турнира по боксу
В Пентагоне заявили об угрозе национальным интересам США со стороны Китая
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте