Пожар в бурятском селе уничтожил три жилых дома

Крупный пожар разгорелся в селе Буй в Бурятии. Огонь уничтожил три жилых дома, рассказал источник 360.ru.

В одном из сгоревших домов жила пожилая женщина, в соседнем — семья с детьми 12 и 14 лет, а в третьем — мужчина. Потерявшим все имущество людям предоставили временное жилье и питание.

«Сегодня предоставлены места для временного размещения, организовано питание, но люди остались без самого необходимого», — рассказал источник 360.ru.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале подтвердил, что один из сгоревших домов принадлежал ветерану СВО.

По данным МЧС по региону, в результате пожара никто не пострадал. Огнеборцы потушили огонь, для ликвидации ЧП на место направили 46 специалистов и 13 единиц техники. Площадь возгорания составила 105 квадратных метров, причину пожара установит дознаватель МЧС.

Ранее огонь вспыхнул в жилом доме на востоке Москвы. В результате пожара погиб человек, на месте ЧП работают следователи.