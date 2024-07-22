Пожар в Большом Сухаревском переулке Москвы локализовали

Источник 360.ru: МЧС локализовало пожар в здании в Большом Сухаревском переулке

Фото: Пресс-служба МЧС

Возгорание в здании в Большом Сухаревском переулке Москвы локализовали. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. Дептранс перекрыл движение на дороге. Пожар локализовали примерно в 20:00, сообщил источник.

«Горят утеплитель и деревянная обрешетка на кровле двухэтажного административного здания», — сообщили в МЧС.

Причины возникновения возгорания выясняют спецслужбы под контролем Мещанской межрайонной прокуратуры Москвы.

Вечером 22 июля в районе жилого комплекса «Митино Парк» разгорелся пожар. Очевидцы заявили, что видели белый дым.

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