Появились кадры пожара в районе Митино

Пожар разгорелся в районе жилого комплекса «Митино Парк» вечером 22 июля. В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия.
Что именно горит, пока неизвестно. Как сообщили очевидцы, на месте происшествия работают спасатели.
«Пожар уже тушат, белый дым идет», — сообщили местные жители.
Информация о пострадавших не поступала.
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