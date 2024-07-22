Появились кадры пожара в районе Митино

Видео 360.ru: пожар вспыхнул в районе ЖК «Митино парк»

Пожар разгорелся в районе жилого комплекса «Митино Парк» вечером 22 июля. В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия.

Что именно горит, пока неизвестно. Как сообщили очевидцы, на месте происшествия работают спасатели.

«Пожар уже тушат, белый дым идет», — сообщили местные жители.

Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Телеканал «360»

Ранее пожар произошел в многоэтажке на юго-востоке Москвы. Огонь охватил квартиру на 11 этаже дома, до прибытия пожарных из здания вышли 25 человек.

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте