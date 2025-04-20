Пожар в бане на воде произошел на севере Москвы

Пожар вспыхнул в плавучей бане, расположенной на Химкинском водохранилище в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, горящее здание находится на Ленинградском шоссе, рядом с домом 39.

«На пирсе горит здание 10×10 метров», — отметил собеседник 360.ru.

Площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров, рассказал он. Спасатели локализовали возгорание.

Ранее пожар вспыхнул в московской квартире на Университетском проспекте. Причиной ЧП стала оставленная без присмотра свеча на подоконнике кухни. В подъезде и квартире было плотное задымление.

Экстренные службы вызвали соседи, самих хозяев горящей квартиры дома не оказалось. Спасатели вскрыли дверь и потушили пламя на площади 0,2 квадратного метра.