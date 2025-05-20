Увеличить финансирование лесохраны после новых пожаров предложили в Госдуме

Борьба с лесными пожарами требует увеличить федеральное финансирование в два раза и возвращение ответственности за охрану природных зон на федеральный уровень. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщили 360.ru в пресс-службе партии.

Он пояснил, что в этом году площадь лесных пожаров выросла в 2,5 раза, по сравнению с прошлым годом, но самый опасный сезон впереди. А синоптики еще в феврале говорили о том, что весенний сезон станет пожароопасным. Но у регионов не хватило средств, чтобы подготовиться.

«В этом году на борьбу с лесными пожарами выделено почти 20 миллиардов рублей. А по экспертным оценкам, нужно как минимум 40 миллиардов, вдвое больше», — заявил Миронов.

Политик подчеркнул, что каждый год фракция вносит поправки в бюджет, направленные на увеличение финансирования лесохраны. Осенью эти предложения отклоняют, а последствия приходят уже весной.

Миронов добавил, что считает правильным возвращение ответственность за сохранение лесов на федеральный уровень, чтобы работу лесничеств и противопожарные меры финансировали за счет государства. После 2006 года, когда это регулирование переложили на регионы, количество лесничеств сократилось, а дефицит кадров в отрасли достиг 50%.

По словам депутата, двукратное увеличение финансирования позволит закупить беспилотники для отслеживания очагов пожаров и быстрого их тушения. Миронов напомнил, что кабмин пообещал обеспечить регионы пятью тысячами дронов к 2030 году, но уже сейчас потребность в беспилотниках составляет не менее 20 тысяч.

Самые крупные лесные пожары этой весной полыхают в Забайкальском крае. Министерство природных ресурсов региона в минувшее воскресенье, 18 мая, сообщило, что спасатели локализовали пять очагов на площади в 83 тысячи гектаров.