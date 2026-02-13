Пожар унес жизнь инвалида в Марий Эл

Накануне днем в деревне Первое Чермышево Горномарийского района вспыхнул пожар. К моменту, когда спасатели прибыли на место происшествия, жилой дом уже был охвачен пламенем. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» .

В ходе разбора завалов у входа в дом специалисты обнаружили тело 47-летнего мужчины. Соседи сообщили, что погибший имел проблемы со здоровьем и испытывал трудности с передвижением.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Сейчас эксперты выясняют все остоятельства случившегося.