Пожар сразу в трех домах разгорелся в Ростовской области из-за возгорания камыша

МЧС: пожар случился в трех домах в Ростовской области из-за возгорания камыша

Спасатели тушат пожар сразу в трех домах — двух жилых и одном строящемся в городе Пролетарск в Ростовской области. Об этом заявили в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар произошел из-за возгорания камыша. На месте работают 37 специалистов и 23 единицы техники», — написали в публикации.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, из-за сильного ветра огонь перекинулся на улицу Колпакова. Площадь пожара пока уточняют. Возгоранию присвоили третий ранг. Погибших и пострадавших нет.

Как отметил губернатор Региона Василий Голубев в своем Telegram-канале, этот пожар не связан с возгоранием в Пролетарском районе, очаги находятся друг от друга на расстоянии в пять километров.

Ранее работники «Мособлпожспаса» потушили пожар в одной из квартир жилого дома в Ступине. Спасатели вытащили из горящего дома мужчину.

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