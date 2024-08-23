Мужчину спасли из горящего дома в Ступине

Работники «Мособлпожспаса» ликвидировали пожар в одной из квартир многоэтажного дома в Ступине. Совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы они вызволили из горящего помещения мужчину.

Начальник ПСЧ-334 Владимир Соловьев сообщил, что о ЧП сообщили жильцы пятиэтажного дома. Спасатели оперативно выехали на указанный адрес.

«До приезда пожарных на улицу успели эвакуироваться самостоятельно около 30 человек», — прокомментировал Соловьев.

По данным спасателей, прибыв на место происшествия, пожарные приступили к эвакуации остальных жильцов, тушению пожара и поиску возможных пострадавших. К этому моменту дым уже распространился по всему подъезду. В одном из помещений работники «Мособлпожспаса» обнаружили мужчину и вывели его на воздух. В медицинской помощи он не нуждался.

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