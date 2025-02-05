Полыхающие маршрутки в Люберцах сняли на видео

Крупный пожар вспыхнул на стоянке маршруток, которая находится на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Очевидцы слышали взрывы. Предположительно, взрывались колеса и газовые баллоны. По словам очевидцев, пожар потушили спустя час.

На кадрах видно, как в небо валят густые клубы дыма. Повреждены несколько авто.

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. По данным спасателей, огонь охватил 400 «квадратов» стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Пожар уничтожил более 30 машин. Информация о пострадавших не поступала. Тушение продолжают 25 специалистов и пять единиц техники.

Ранее огонь уничтожил автостоянку в Чите. Сгорели 30 машин и нежилой двухквартирный дом. Пламя охватило 700 квадратных метров.